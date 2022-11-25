В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 14 матчей.

«Милуоки» Янниса попытается прервать серию из 4 побед . Занимающий второе место на Западе сыграет в гостях с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях в ветках НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете