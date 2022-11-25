НБА. «Милуоки» против «Кливленда», «Денвер» в гостях у «Клипперс» и другие матчи
В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 14 матчей.
«Милуоки» Янниса попытается прервать серию из 4 побед «Кливленда». Занимающий второе место на Западе «Денвер» сыграет в гостях с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 01.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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