НБА. «Милуоки» против «Кливленда», «Денвер» в гостях у «Клипперс» и другие матчи

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В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 14 матчей.

«Милуоки» Янниса попытается прервать серию из 4 побед «Кливленда». Занимающий второе место на Западе «Денвер» сыграет в гостях с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Миннесота
Дата проведения
26 ноября, 01.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Филадельфия
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Портленд
Дата проведения
26 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Бостон – Сакраменто
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Майами – Вашингтон
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Чикаго
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Мемфис – Новый Орлеан
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Милуоки – Кливленд
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Индиана – Бруклин
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Хьюстон – Атланта
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Лейкерс
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Финикс – Детройт
Дата проведения
26 ноября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Юта
Дата проведения
26 ноября, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Клипперс – Денвер
Дата проведения
26 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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