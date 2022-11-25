Пауло Коста: «Игрокам сборной Бразилии не выиграть чемпионат мира. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи»

Средневес UFC Пауло Коста считает, что сборной Бразилии не выиграть чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

«Сборная Бразилии была респектабельной, когда в 2006 или 2002 году у них в команде были торговцы наркотиками, которые делали из партийных чиновников и ублюдков-транссексуалов, таких как Роналдо.

Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи. Им не выиграть чемпионат мира. Верните старые времена», – написал бразилец в соцсетях.

Накануне сборная Бразилии обыграла команду Сербии (2:0) в матче 1-го тура группового этапа. В следующем матче бразильцы сыграют со сборной Швейцарии.

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