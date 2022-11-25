ЧМ-2022. Уэльс сыграет с Ираном, Нидерланды против Эквадора, Англия – США
Сборная Уэльса сыграет с Ираном во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в пятницу Катар примет Сенегал, Нидерланды встретятся с Эквадором, Англии будут противостоять США.
2-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 25 ноября, 16.00, «стадион Аль-Тумама»
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.00, «стадион Халифа»
Группа B
- Дата проведения
- 25 ноября, 13.00, «стадион Ахмед бин Али»
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.00, «стадион Аль-Байт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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