ЧМ-2022. Уэльс сыграет с Ираном, Нидерланды против Эквадора, Англия – США

Сборная Уэльса сыграет с во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в пятницу Катар примет , встретятся с Эквадором, будут противостоять .

ЧМ-2022

2-й тур

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену