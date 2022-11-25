Алаев о Fan ID: «Назад дороги нет, президент подписал закон, но давайте сделаем удобно. Средняя посещаемость с картой болельщика – 5500 зрителей»

сообщил, что закон о Fan ID не подлежит пересмотру или отмене.

– Какая ситуация с картой болельщика?

– Понятно, что без карты болельщика нам теперь никуда. Постараюсь быть объективным: коллеги из Минцифры, Минспорта проделали большую работу. Как работали перед третьим туром и как сейчас – большой прогресс.

В то же время вы видели реакцию активных фанатов и в принципе болельщиков – они проголосовали ногами. Могу цифры сказать – средняя посещаемость РПЛ по итогам 17 туров 10 500 зрителей.

Число матчей, проведенных с системой СИБ (система идентификации болельщиков) – 44 матча, их средняя посещаемость 5500 зрителей. Это цифры, не буду комментировать выступление коллег, но понятно, что влияет ситуация на болельщиков.

Была надежда, что закон отменят или изменят, но сейчас понятно, что назад дороги нет. Есть данность, что закон есть – и с ним жить. Такая стадия принятия. Теперь надо сделать так, чтобы это было удобно. Мы все, клубы ведем диалог с правительством.

Во‑первых, надо сделать дистанционную верификацию. Потому что ты можешь машину взять в управление, можешь кредит дистанционно, а для похода на стадион нужно идти в МФЦ. Ясно, что нужно искать выход. Это должно быть удобно. Сейчас обсуждаем с коллегами, чтобы сделать удобный интерфейс приложения.

Хотим попробовать какую‑то категорию людей вывести из-под карты болельщика. Почему, например, дети до 14 лет не могут прийти просто так? Почему футболисты должны оформлять коды? Почему те, кто оформляет абонемент, не могут пройти верификацию в клубе?

Еще раз: закон принят, его подписал президент, это не обсуждается. Но давайте сделаем удобно. Я понимаю болельщиков, они люди слова. Они сказали: «Мы не вернемся». Но надо искать выход.

Еще вопрос: почему когда вы призываете сделать вакцинацию, разыгрываете квартиры, машины, есть система лояльности. Давайте и здесь также. Ведем переговоры, чтобы сделать кэшбек и другие полезные вещи. Но нам нужна поддержка государства.

Что говорят люди [в силовых структурах] о законе? Что закон принят, подписан – и не обсуждается.

– Есть данные, сколько людей получили карту болельщика?

– 315 тысяч, – сказал президент .