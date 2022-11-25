Все игроки Ирана пели гимн перед Уэльсом – фанаты их освистали. Перед матчем с Англией футболисты молчали

Теги Сборная Англии по футболу болельщики сборная Уэльса по футболу Сборная Ирана по футболу Политика стадион Ахмед бин Али Футбол

Сборная Ирана всем составом спела гимн перед игрой с Уэльсом.

Все футболисты стартового состава сборной Ирана исполнили гимн перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Болельщики, присутствующие на стадионе «Ахмед бин Али», их освистали.

Напомним, перед матчем с Англией игроки сборной Ирана не пели гимн. Болельщики им аплодировали.

В середине сентября в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Ирана и Уэльса (0:0, первый тайм).

Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные