Все игроки Ирана пели гимн перед Уэльсом – фанаты их освистали. Перед матчем с Англией футболисты молчали

всем составом спела гимн перед игрой с Уэльсом.

Все футболисты стартового состава сборной Ирана исполнили гимн перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Болельщики, присутствующие на стадионе «Ахмед бин Али», их освистали.

Напомним, перед матчем с Англией игроки сборной Ирана не пели гимн. Болельщики им аплодировали.

В середине сентября в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Ирана и (0:0, первый тайм).

Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ