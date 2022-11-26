Кузнецов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию без голов из 7 матчей. У него 16 очков в 21 игре

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:0) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 16-е (3+13) очко в сезоне, прервав 7-матчевую безголевую серию. Всего он провел 21 игру.

В матче с «Флэймс» за 16:02 (1:13 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве) у Кузнецова 1 бросок в створ ворот, 9% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».

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