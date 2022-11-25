Большунов о ситуации на Украине: «Виноваты все государства, вовлеченные в конфликт. Мировые лидеры должны сесть за стол переговоров»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о боевых действиях на Украине.

«Если говорить о ситуации, которая сложилась сейчас в мире, то я считаю, что виноваты все государства, вовлеченные в конфликт.

Прежде всего это должно прекратиться, мировые лидеры должны сесть за стол переговоров и договориться о дальнейших действиях.

Не думаю, что это произойдет сейчас, но надеюсь, что скоро», – сказал Большунов в интервью норвежскому телеканалу TV2.

Александр Большунов: «Разочарован, что мы не сможем принять участие в Кубке мира. Люди на Западе должны перестать во всем обвинять россиян»