Энрике о сексе игроков: «Можно в пределах здравого смысла, это важно. Я как игрок, ну... Мы с женой делали то, что должны»

поделился мнением о сексе футболистов.

Тренер сборной Испании ответил на вопрос зрителя стрима, стоит ли игрокам избегать секса перед матчами.

«Мы сейчас в тренировочном лагере, так что [заняться сексом] не получится. Но вообще это ерунда.

Очевидно, что участвовать в сумасшедшей вечеринке за день до игры – не лучшая идея, но в пределах здравого смысла [можно]. Каждый со своей девушкой, со своей женой или с кем хочет.

Здесь, в сборной – нет, [не получится], потому что мы находимся в тренировочном лагере. Когда игроки в расположении клубов, они спят дома. Если они занимаются сексом, если им это нужно и приносит пользу, тогда я вообще не беспокоюсь. Я за то, чтобы игроки жили своей максимально привычной жизнью.

Я считаю это важным. Я как игрок, ну... когда мы могли, моя жена и я... Мы делали то, что должны», – сказал главный тренер сборной Испании.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 Испания встретится с Германией. Матч состоится 27 ноября.