Кучеров набрал 0+3 в матче с «Сент-Луисом». Он в топ-5 гонки бомбардиров с 31 очком в 20 играх, до Макдэвида – 4 балла
Никита Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Сент-Луисом».
Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (5:2).
На его счету 31 (10+21) очко в 20 играх сезона. Кучеров делит 4-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (31 в 20).
Выше идут Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 35 очков в 20 играх), Джейсон Робертсон («Даллас», 34 в 21) и Давид Пастрняк («Бостон», 32 в 21).
Сегодня Кучеров (22:47, 3:06 – в большинстве, полезность «+2») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
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