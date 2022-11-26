Кучеров набрал 0+3 в матче с «Сент-Луисом». Он в топ-5 гонки бомбардиров с 31 очком в 20 играх, до Макдэвида – 4 балла

Теги рейтинги Тампа-Бэй Сент-Луис НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Джейсон Робертсон Хоккей

Никита Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Сент-Луисом»

Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (5:2). 

На его счету 31 (10+21) очко в 20 играх сезона. Кучеров делит 4-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (31 в 20). 

Выше идут Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 35 очков в 20 играх), Джейсон Робертсон («Даллас», 34 в 21) и Давид Пастрняк («Бостон», 32 в 21). 

Сегодня Кучеров (22:47, 3:06 – в большинстве, полезность «+2») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные