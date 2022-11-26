Депутат Роднина: «Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Государственная дума ЧМ-2022 стадионы Политика алкоголь и спорт Футбол

Ирина Роднина считает, что запрет продажи пива на стадионах ни влияет на посещаемость.

«Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Стало меньше людей на стадионе? Нет. Если люди хотят посмотреть хороший футбол, они придут на стадион и без пива.

Если они хотят напиться, то пойдут и купят алкоголь. Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Государственной думы РФ.

Стоит отметить, что в России продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года.

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