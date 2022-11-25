Татьяна Тарасова: «Россия – самая достойная страна, чтобы проводить чемпионат мира»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает Россию достойной страной для проведения чемпионата мира.

«Мы всегда участвовали в розыгрыше всех медалей, нам хочется, чтобы здесь прошел чемпионат мира.

Мне кажется, Россия – это самая достойная страна, чтобы проводить чемпионат мира», – сказала заслуженный тренер СССР, отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить чемпионат мира по фигурному катанию в Катаре и других теплых странах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные