Татьяна Тарасова: «Россия – самая достойная страна, чтобы проводить чемпионат мира»

считает Россию достойной страной для проведения чемпионата мира.

«Мы всегда участвовали в розыгрыше всех медалей, нам хочется, чтобы здесь прошел чемпионат мира.

Мне кажется, Россия – это самая достойная страна, чтобы проводить чемпионат мира», – сказала заслуженный тренер СССР, отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить чемпионат мира по фигурному катанию в Катаре и других теплых странах.