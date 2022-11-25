Удаление вратаря Уэльса Хеннесси – первое на этом ЧМ. После его красной Иран забил дважды – на 98-й и 101-й

Вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси удален в игре против Ирана.

На 85-й минуте нападающий сборной Ирана Мехди Тареми протолкнул мяч мимо Хеннесси, выскочившего из штрафной. Голкипер сборной Уэльса очень высоко поднял ногу и попал Тареми коленом в лицо.

Сначала гватемальский арбитр Марио Эскобар показал Хеннесси желтую карточку, но после просмотра ВАР поменял решение и показал вратарю красную.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

На 88-й минуте на поле появился вратарь , заменивший .

Удаление Хеннесси стало первым на этом чемпионате мира.

Иран победил (2:0) благодаря голам, забитым на 98-й и 101-й минутах.