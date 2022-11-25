Бинотто решил уйти с поста руководителя «Феррари» – официальное объявление ожидается 25 ноября (CdS)

Теги возможные переходы Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Джон Элканн Фредерик Вассер Альфа Ромео Авто

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинет свой пост.

Согласно информации Corriere della Sera, Бинотто сам принял решение подать в отставку, поскольку чувствует недостаток доверия со стороны президента «Феррари» Джона Элканна.

Официальное объявление об уходе Бинотто ожидается уже сегодня – в пятницу, 25 ноября.

Ранее в итальянской прессе уже появлялись сообщения о том, что Бинотто покинет свой пост, а его место займет нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер. Однако вскоре после этого Скудерия выпустила официальное заявление, опровергающее данную информацию.

Источники CdS сообщают, что по ходу Гран-при Абу-Даби Бинотто признался близким друзьям, что устал о работы в столь напряженной обстановке и постоянно возникающих кризисов.

Также сообщается, что Бинотто решил не переходить на другую должность, а вообще уйти из компании после 28 лет работы. В качестве руководителя «Феррари» он провел четыре года.

Шеф «Феррари» – великий стратег: посоветовал «Ред Булл» командный приказ ради очков – и наутро отказал Леклеру в том же

Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)

Опрос

Кто будет руководить «Феррари» в следующем году?
1110 голосов
Маттиа Бинотто
28%
Маттиа Бинотто
Фредерик Вассер
43%
Фредерик Вассер
Кто-то другой
29%
Себастьян Феттель

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные