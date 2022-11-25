Единая лига ВТБ. МБА примет «Парму», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом

В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Московская МБА примет пермскую «Парму», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с казанским УНИКСом.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-0, – 10-1, Зенит – 9-2, МБА – 7-4, – 6-5, Нижний Новгород – 6-6, Парма – 5-6, Самара – 5-7, Автодор – 4-8, Енисей – 2-10, Астана – 1-9, Минск – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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