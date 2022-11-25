Единая лига ВТБ. МБА примет «Парму», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом
В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Московская МБА примет пермскую «Парму», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.00, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 12-0, УНИКС – 10-1, Зенит – 9-2, МБА – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 6-6, Парма – 5-6, Самара – 5-7, Автодор – 4-8, Енисей – 2-10, Астана – 1-9, Минск – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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