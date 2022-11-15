Новые цитаты Роналду, WADA просит забанить Валиеву на 4 года, Рублев обыграл Медведева, талисманы Игр-2024 и другие новости утра

1. Появились новые фрагменты скандального интервью Криштиану Роналду. Форвард «МЮ» объяснил пропуск предсезонки: «Я был в больнице с дочкой, не мог оставить семью. А руководство будто не верило моему слову – было неприятно». Уколол Уэйна Руни и Гари Невилла: «Работа у них, может, такая – критиковать ради известности. У меня больше всего подписчиков, а они неглупые люди». Разнес инфраструктуру «Юнайтед»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23». Оценил развитие клуба: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции. Прогресс – нулевой». И заявил о готовности к самопожертвованию: «Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня – не проблема».

Тренер Эрик Тен Хаг и игроки «Манчестер Юнайтед» разочарованы стилем и моментом выхода интервью Роналду. Клуб заявил: «Обдумаем ответ, когда будут установлены все факты. Сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона». «Ман Юнайтед» допускает разрыв контракта с Роналду, если игрок не будет требовать выплат. Тен Хаг будет решать вопрос с будущим форварда в клубе.

Сразу появился слух про переход Криштиану в «ПСЖ» зимой, но его опровергли. Есть вариант с «Челси», но лондонцам интереснее Нкунку, Леау и Тоуни. А вот в родном «Спортинге» Роналду не ждут.

2. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несколько раз переносило слушания по делу и нарушило дедлайн до 4 ноября.

3. «Локомотив» уступил «Северстали», московское «Динамо» проиграло «Спартаку», «Амур» победил «Трактор» и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

4. Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева на старте итогового турнира ATP. Новак Джокович девятый раз подряд победил Стефаноса Циципаса.

5. НХЛ. «Каролина» обыграла «Чикаго» (3:0), Кочетков впервые в лиге сыграл на ноль, отразив все 27 бросков (у него 5 побед в 5 матчах в НХЛ – один из лучших вратарских стартов в лиге за 27 лет), Андрей Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне. «Айлендерс» победили «Оттаву» (4:2), Варламов отразил 36 бросков из 38. Все результаты дня – здесь.

6. Талисманами Олимпиады-2024 в Париже стали два фригийских колпака по имени Фриги.

7. НБА. «Бостон» выиграл 7-й матч подряд, победив «Оклахому», «Майами» одолел «Финикс» и другие результаты.

8. Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати сбил мотоциклиста, паркуя машину. Мужчина сломал лодыжку, 20-летний футболист сборной Испании сопроводил его в больницу.

9. Алексей Волков ушел с поста генерального менеджера «Авангарда»: «С руководством стало все труднее находить взаимопонимание по вопросам селекции». Тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – основной претендент на замену Олегу Знарку в «Ак Барсе».

10. Мик Шумахер покинет «Хаас» по окончании сезона-2022. Его заменит резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.

11. Составы на ЧМ-2022 объявили Мексика, Гана, Иран и Тунис.

12. Экс-боец UFC Энтони Джонсон скончался в 38 лет из-за редкого заболевания иммунной системы.

13. ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ и продлил серию до 10 побед, УНИКС выиграл у «Пармы».

Цитаты дня:

«Он прижал меня к стене, схватив за грудь, и сказал, что займется со мной сексом». Экс-генсек Федерации баскетбола Греции обвиняется в изнасиловании сотрудницы

Личка о возможной связи «Оренбурга» с «Зенитом» и «Сочи»: «Верю в честность. Если у кого-то есть доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот»

Жулин о деле Валиевой: «WADA – конченые идиоты. Соревнования без русских спортсменов смотреть невозможно, катается какой‑то отстой»

Артем Истомин: «Российский биатлон крайне медленно прогрессирует. Норвежцы, французы, шведы семимильными шагами убежали вперед»

Яна Рудковская о деле Валиевой: «Допинг запрещен в любом виде спорта! Если есть доказательства невиновности Камилы, представьте их»

Карпин о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию»

Каррагер об интервью Роналду: «99% болельщиков «МЮ» будут на стороне тен Хага. 1% – это Фердинанд, Кин и Эвра»

Рублев после победы над Медведевым на итоговом написал на камере: «Мир, мир, мир. Все, что нам нужно»