Роналду о Руни и Невилле: «Работа у них, может, такая – критиковать ради известности. У меня больше всего подписчиков, а они неглупые люди»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике от экс-партнеров.
– Бывшим коллегам и одноклубникам легко критиковать, они видят лишь одну сторону.
Критиковать легко. Я не знаю, может, это работа у них такая на телевидении – критиковать, чтобы стать известнее. Мне правда это непонятно.
Тяжело смотреть на то, как люди, с которыми ты делил раздевалку, тебя так критикуют.
– Они используют ваше имя, чтобы привлечь внимание к себе?
– Они пользуются этим, потому что неглупые люди. У меня больше всего подписчиков на свете. Это не просто так.
Еще год или полгода назад Руни был у меня дома со своими детьми и звал моего сына на футбол к себе. Я не понимаю таких людей. Может, хочется попасть на передовицы или хочется найти новую работу.
Руни и Невилл мне не друзья. Они коллеги. Мы играли вместе, но мы с ними не встречаемся, не обедаем вместе, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
Роналду съязвил о внешности Руни. Они уже задевали друг друга: из-за любований у зеркала в «МЮ» и пересадки волос
Комментарии