Роналду о Руни и Невилле: «Работа у них, может, такая – критиковать ради известности. У меня больше всего подписчиков, а они неглупые люди»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике от экс-партнеров.

– Бывшим коллегам и одноклубникам легко критиковать, они видят лишь одну сторону.

Критиковать легко. Я не знаю, может, это работа у них такая на телевидении – критиковать, чтобы стать известнее. Мне правда это непонятно.

Тяжело смотреть на то, как люди, с которыми ты делил раздевалку, тебя так критикуют.

– Они используют ваше имя, чтобы привлечь внимание к себе?

– Они пользуются этим, потому что неглупые люди. У меня больше всего подписчиков на свете. Это не просто так.

Еще год или полгода назад Руни был у меня дома со своими детьми и звал моего сына на футбол к себе. Я не понимаю таких людей. Может, хочется попасть на передовицы или хочется найти новую работу.

Руни и Невилл мне не друзья. Они коллеги. Мы играли вместе, но мы с ними не встречаемся, не обедаем вместе, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Роналду съязвил о внешности Руни. Они уже задевали друг друга: из-за любований у зеркала в «МЮ» и пересадки волос

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