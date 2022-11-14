Единая лига ВТБ. УНИКС – «Парма», ЦСКА примет «Нижний Новгород»

В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

Казанский УНИКС дома сыграет с пермской «Пармой», в Москве примет «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 9-0, УНИКС – 8-1, Зенит – 6-2, МБА – 6-3, Самара – 5-4, Нижний Новгород – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-4, Парма – 4-5, Автодор – 2-7, Енисей – 2-7, Астана – 1-7, Минск – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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