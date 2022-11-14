РУСАДА несколько раз переносило слушания по делу Валиевой и нарушило дедлайн до 4 ноября

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несколько раз переносило слушания по делу фигуристки и нарушило дедлайн до 4 ноября.

Об этом сообщается в документе, опубликованном Спортивным арбитражным судом ( ).

WADA выставило РУСАДА финальный срок, до которого агентство должно было вынести решение – 4 ноября. Но РУСАДА никакого решения не вынесло до сих пор.

Теперь дело будет рассматривать CAS. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на 4 года и лишить ее золота командного турнира Олимпиады-2022 и золота чемпионата Европы.

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