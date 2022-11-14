Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»

высказался о недостаточном развитии инфраструктуры «Манчестер Юнайтед».

«Ничего не меняется. Не только джакузи, бассейн, даже тренажерный зал. Даже некоторые технологические моменты, кухня, повара – которых я ценю, они прекрасные люди! Все это замерло во времени, что меня очень удивило.

Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я привык видеть в 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило», – сказал нападающий в интервью Пирсу Моргану.

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