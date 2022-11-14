«Он прижал меня к стене, схватив за грудь, и сказал, что займется со мной сексом». Экс-генсек Федерации баскетбола Греции обвиняется в изнасиловании сотрудницы

Против бывшего генерального секретаря Федерации баскетбола Греции Панайотиса Цагрониса подан иск по обвинению в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью.

Дело было возбуждено после жалобы одной из сотрудниц организации. Сначала она устно сообщила об инцидентах самой федерации, но после того, как организация не предприняла никаких действий, 44-летняя женщина связалась с заместителем министра культуры и спорта Греции, который передал дело в суд.

По словам женщины, первый инцидент произошел во время визита представителей федерации на Крит во время чемпионата Европы U20 в 2014 году. После ужина женщина вернулась в свой гостиничный номер, после чего услышала стук в дверь.

«Войдя, Цагронис спустил штаны и нижнее белье, показав мне свои гениталии. Он прижал меня к стене, схватив за грудь, отчаянно пытался поцеловать в губы, используя вульгарные выражения, сказал, что займется со мной сексом.

На мгновение я замерла и не знала, как реагировать. Он продолжал яростно бить меня по груди и бедрам, пытаясь снять нижнее белье.

Поняв, что я не перестану орать и рано или поздно нас кто-нибудь услышит, он грозно сказал: «В твоих интересах никому ничего не говорить». После чего он вышел из комнаты», – говорится в заявлении женщины.

Второй случай произошел в 2018 году. Цагронис отрицает все обвинения и утверждает, что сотрудница лжет.

«Она решила вспомнить то, что произошло в 2014 году, когда мы не взяли ее на Крит в 2019-м», – заявил чиновник.

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