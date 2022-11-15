Кочетков выиграл 5 матчей из 5 на старте карьеры в НХЛ. Только 3 вратаря начинали с 6+ побед за последние 27 лет

Теги рейтинги Каролина НХЛ Фредерик Андерсен Мартин Джонс Спенсер Найт Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков выиграл 5 матчей из 5 на старте карьеры в НХЛ.

Российский вратарь «Каролины» сделал дебютный шатаут в лиге в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:0). 

Этот матч стал для него 2-м в сезоне, а всего в регулярках за карьеру – 5-м. Во всех играх Кочетков одержал победы. Это 1-я такая серия для вратаря-новичка в истории «Каролины». 

Во всей лиге за последние 27 лет только 3 вратаря выдавали более длинные серии побед со старта карьеры.

Это Мартин Джонс (2013/14, «Лос-Анджелес», 8), Спенсер Найт (2020/21 и 2021/22, «Флорида», 6) и Фредерик Андерсен (2013/14, «Анахайм», 6). 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные