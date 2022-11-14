Талисманами Олимпиады-2024 в Париже стали два фригийских колпака по имени Фриги

Оргкомитет летней Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представил официальный талисман соревнований.

Маскотами стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги. Оба головных убора представлены как персонажи женского пола.

Олимпийский талисман обут в кроссовки, в то время как у паралимпийского вместо одной ноги установлен протез.

Фригийский колпак – один из символов свободы в республиканской Франции.