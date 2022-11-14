может перейти в «ПСЖ» зимой.

По информации журналист Sky Sport Флориана Плеттенберга, парижский клуб заинтересован в переходе 37-летнего португальца в зимнее трансферное окно.

Интерес исходит от владельцев .

При этом советник «ПСЖ» по футбольным вопросам имеет опасения в связи с возможной сделкой. Португальский менеджер считает, что команда должна стать моложе, а состав должен сократиться.

В то же время , в особенности владелец клуба , не против перехода Роналду.

Что касается возможного возвращения Криштиану в родной , то тут вопрос связан с позицией «МЮ».

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях