Роналду интересен владельцам «ПСЖ». Боули из «Челси» тоже не против перехода (Флориан Плеттенберг)
Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ» зимой.
По информации журналист Sky Sport Флориана Плеттенберга, парижский клуб заинтересован в переходе 37-летнего португальца в зимнее трансферное окно.
Интерес исходит от владельцев «Пари Сен-Жермен».
При этом советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш имеет опасения в связи с возможной сделкой. Португальский менеджер считает, что команда должна стать моложе, а состав должен сократиться.
В то же время «Челси», в особенности владелец клуба Тодд Боули, не против перехода Роналду.
Что касается возможного возвращения Криштиану в родной «Спортинг», то тут вопрос связан с позицией «МЮ».
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