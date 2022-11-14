Роналду об «МЮ»: «Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня – не проблема»

Форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о ситуации вокруг клуба.

После 14 матчей манкунианцы занимают в таблице 5-е место.

«Думаю, болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришел в .

Но некоторые вещи внутри [клуба] мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в «Ман Сити», «Ливерпуле» и даже в нынешнем «Арсенале». Клуб такого калибра, [как «МЮ»], должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет.

Нужно разрушить и выстроить [все] заново, и если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое», – сказал Роналду.

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