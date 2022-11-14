Парти, Иньяки Уильямс, Кудус, братья Айю, Баба – в составе Ганы на ЧМ–2022

Сборная Ганы опубликовала итоговый состав на .

Главный тренер Отто Аддо вызвал следующих футболистов:

Вратари: Абдул Нурудин («Эйпен»), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиджи ( ).

Защитники: Денис Одои ( ), ( ), Алиду Сейду ( ), ( ), Джозеф Айду ( ), Александер Джику ( ), ( ), ( ), Гидеон Менса ( ).

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал»), Элиша Овусу («Гент»), Салис Абдул-Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэл-Кофи Кьере («Фрайбург»).

Нападающие: Дэниэл Африйе («Хартс оф Оук»), Камаль Сулемана («Ренн»), Абдул Иссахаку («Спортинг»), Осман Букари («Црвена Звезда»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Энтойн Семеньо («Бристоль Сити»), Джордан Айю («Кристал Пэлас»), Камал Соуа («Брюгге»).

Сборная Ганы на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Португалией, Уругваем и Южной Кореей.