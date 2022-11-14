Парти, Иньяки Уильямс, Кудус, братья Айю, Баба – в составе Ганы на ЧМ–2022

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Сборная Ганы опубликовала итоговый состав на ЧМ-2022.

Главный тренер Отто Аддо вызвал следующих футболистов:

Вратари: Абдул Нурудин («Эйпен»), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»).

Защитники: Денис Одои («Фулхэм»), Тарик Лэмпти («Брайтон»), Алиду Сейду («Клермон»), Дэниэл Амарти («Лестер»), Джозеф Айду («Сельта»), Александер Джику («Страсбур»), Мохаммед Салису («Саутгемптон»), Абдул Рахман Баба («Рединг»), Гидеон Менса («Осер»).

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал»), Элиша Овусу («Гент»), Салис Абдул-Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэл-Кофи Кьере («Фрайбург»).

Нападающие: Дэниэл Африйе («Хартс оф Оук»), Камаль Сулемана («Ренн»), Абдул Иссахаку («Спортинг»), Осман Букари («Црвена Звезда»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Энтойн Семеньо («Бристоль Сити»), Джордан Айю («Кристал Пэлас»), Камал Соуа («Брюгге»).

Сборная Ганы на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Португалией, Уругваем и Южной Кореей.

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