Лосано, Очоа, Эррера, Гуардадо, Рауль Хименес – в заявке Мексики на ЧМ-2022
Сборная Мексики объявила состав на ЧМ-2022.
Главный тренер Херардо Мартино включил в заявку 26 футболистов.
Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).
Защитники: Хорхе Санчес Рамос, Эдсон Альварес (оба – «Аякс»), Кевин Альварес Кампос («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Карлос Родригес Гомес («Крус Асуль»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено, Сесар Монтес, Хесус Гальярдо (все – «Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»).
Полузащитники: Орбелин Пинеда (АЕК), Карлос Антуна («Крус Асуль»), Роберто Альварадо, Алексис Вега (оба – «Гвадалахара»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Луис Ромо («Монтеррей»), Андрес Гуардадо («Бетис»).
Нападающие: Генри Мартин («Америка»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).
Сборная Мексики на групповом этапе турнира сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.
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