Лосано, Очоа, Эррера, Гуардадо, Рауль Хименес – в заявке Мексики на ЧМ-2022

Сборная Мексики объявила состав на .

Главный тренер включил в заявку 26 футболистов.

Вратари: («Америка»), ( ), Родольфо Кота ( ).

Защитники: Хорхе Санчес Рамос, (оба – ), Кевин Альварес Кампос («Пачука»), («Америка»), Карлос Родригес Гомес («Крус Асуль»), ( ), , , (все – «Монтеррей»), Херардо Артеага ( ).

Полузащитники: ( ), ( ), Роберто Альварадо, Алексис Вега (оба – «Гвадалахара»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Луис Ромо («Монтеррей»), ( ).

Нападающие: Генри Мартин («Америка»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

Сборная Мексики на групповом этапе турнира сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.