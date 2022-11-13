Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Оже-Альяссим играет с Руудом, Надаль встретится с Фрицем

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович результаты ATP ATP Finals Андрей Рублев Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Рафаэль Надаль сыграет с Тэйлором Фрицем в первый день итогового турнира ATP. Каспер Рууд борется с Феликсом Оже-Альяссимом.

ATP Finals

Турин, Италия

13 – 20 ноября 2022

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 14 750 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап 

Красная группа

 

Теннисист СЦ  ДМ АР НД  Матчи Сеты Геймы
Стефанос Циципас              
Даниил Медведев              
Андрей Рублев              
Новак Джокович              

 

Первый тур

Даниил Медведев (Россия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
14 ноября, 16.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
14 ноября, 23.00
Онлайн матча

 

Зеленая группа

 

Теннисист РН КР ФОА ТФ Матчи Сеты Геймы
Рафаэль Надаль              
Каспер Рууд              
 Феликс Оже-Альяссим              
 Тэйлор Фриц              

 

Первый тур

Каспер Рууд (Норвегия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
7:6|5:4
Дата проведения
13 ноября, 16.10
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
13 ноября, 23.00
Онлайн матча

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные