Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Оже-Альяссим играет с Руудом, Надаль встретится с Фрицем
Рафаэль Надаль сыграет с Тэйлором Фрицем в первый день итогового турнира ATP. Каспер Рууд борется с Феликсом Оже-Альяссимом.
ATP Finals
Турин, Италия
13 – 20 ноября 2022
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 14 750 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Красная группа
|Теннисист
|СЦ
|ДМ
|АР
|НД
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Стефанос Циципас
|Даниил Медведев
|Андрей Рублев
|Новак Джокович
Первый тур
- Дата проведения
- 14 ноября, 16.00
- Дата проведения
- 14 ноября, 23.00
Зеленая группа
|Теннисист
|РН
|КР
|ФОА
|ТФ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Рафаэль Надаль
|Каспер Рууд
|Феликс Оже-Альяссим
|Тэйлор Фриц
Первый тур
- Дата проведения
- 13 ноября, 16.10
- Дата проведения
- 13 ноября, 23.00
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