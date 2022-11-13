Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Оже-Альяссим играет с Руудом, Надаль встретится с Фрицем

Рафаэль Надаль сыграет с Тэйлором Фрицем в первый день итогового турнира ATP. Каспер Рууд борется с Феликсом Оже-Альяссимом.

ATP Finals

Турин, Италия

13 – 20 ноября 2022

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 14 750 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Красная группа

Первый тур

Зеленая группа

Первый тур