Роналду о пропуске предсезонки «МЮ»: «Я был в больнице с дочкой, не мог оставить семью. А руководство будто не верило моему слову – было неприятно»

Нападающий Криштиану Роналду объяснил, почему пропустил предсезонную подготовку «МЮ».

– Вы потеряли сына, а тут и ваша дочь оказалась в больнице.

– Именно так. Я поговорил с руководством . И мне как будто не поверили, что возникли какие-то проблемы. Это меня огорчило.

Я никогда не поставлю футбол выше здоровья моей семьи. Ни сейчас, ни спустя десять лет. И мне было по-настоящему неприятно, что они поставили мое слово под сомнение.

Мы провели в больнице неделю, потому что у Беллы были большие проблемы. И поэтому я пропустил предсезонную подготовку. Я не мог оставить свою семью ради предсезонки, – сказал португалец в интервью .

Напомним, в апреле Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес, ждавшие рождения близнецов, потеряли мальчика, а девочка выжила.

Роналду бесит, что в «МЮ» все такое старое: в бассейне сколота плитка, тренажерного зала не хватает. Там правда так плохо?

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях