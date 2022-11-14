WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилы Валиевой на четыре года за допинг.

Об этом говорится в зарегистрированном в CAS заявлении WADA против Валиевой и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.

Позднее будут назначены три арбитра по данном делу. Одного из них предложит WADA, второго – РУСАДА вместе с Валиевой, третьего (в качестве председателя) утвердит глава апелляционного отдела CAS.

В феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России. За этот период она также успела выступить на чемпионате Европы.

На Играх в Пекине российские фигуристы, включая Валиеву, выиграли командный олимпийский турнир, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования. На минувших чемпионатах России и Европы она побеждала в индивидуальных соревнованиях.

РУСАДА в свою очередь сообщало, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу, так как Валиева является защищенным лицом – на момент сдачи пробы ей было 15 лет.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны