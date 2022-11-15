Андрей Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». Он идет 3-м в гонке снайперов НХЛ

забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с .

Форвард «Каролины» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата против «Блэкхокс» (3:0).

В текущем сезоне на его счету стало 18 (12+6) очков в 16 матчах. Он идет на 3-м месте в гонке снайперов лиги, уступая только («Эдмонтон», 15 шайб в 16 играх) и («Ванкувер», 13 в 16).

Сегодня Свечников (16:56, 4:12 – в большинстве, полезность «+1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.