Андрей Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». Он идет 3-м в гонке снайперов НХЛ
Андрей Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго».
Форвард «Каролины» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:0).
В текущем сезоне на его счету стало 18 (12+6) очков в 16 матчах. Он идет на 3-м месте в гонке снайперов лиги, уступая только Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 15 шайб в 16 играх) и Бо Хорвату («Ванкувер», 13 в 16).
Сегодня Свечников (16:56, 4:12 – в большинстве, полезность «+1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
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