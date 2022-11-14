«МЮ» позволит тен Хагу решать вопрос с Роналду (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джон Мерто Ричард Арнольд Футбол

Стало известно, кто будет решать будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, клуб оставит главному тренеру Эрику тен Хагу возможность разбираться с последствиями скандального интервью 37-летнего португальца.

У тен Хага будет поддержка спортивного директора Джона Мерто и исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда.

Напомним, ранее тен Хаг выводил Роналду из состава после отказа выходить на замену и досрочного отъезда со стадиона. Позже форварда вернули в команду.

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Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях

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