«МЮ» позволит тен Хагу решать вопрос с Роналду (ESPN)

Стало известно, кто будет решать будущее в .

По информации ESPN, клуб оставит главному тренеру Эрику тен Хагу возможность разбираться с последствиями скандального интервью 37-летнего португальца.

У тен Хага будет поддержка спортивного директора Джона Мерто и исполнительного директора клуба .

Напомним, ранее тен Хаг выводил Роналду из состава после отказа выходить на замену и досрочного отъезда со стадиона. Позже форварда вернули в команду.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях