Каррагер об интервью Роналду: «99% болельщиков «МЮ» будут на стороне тен Хага. 1% – это Фердинанд, Кин и Эвра»
Джейми Каррагер высказался об интервью Криштиану Роналду, раскритиковавшего «МЮ».
«Роналду сказал, что не уважает тренера. Роналду при тен Хаге: заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, покинул скамейку запасных и ушел со стадиона до окончания игры.
99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, и это показывает, насколько плохо Роналду справился с этой ситуаций. 1% – это Рио [Фердинанд], Рой [Кин] и Патрис [Эвра]», – написал экс-защитник «Ливерпуля».
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