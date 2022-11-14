Каррагер об интервью Роналду: «99% болельщиков «МЮ» будут на стороне тен Хага. 1% – это Фердинанд, Кин и Эвра»

высказался об интервью , раскритиковавшего .

«Роналду сказал, что не уважает тренера. Роналду при тен Хаге: заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, покинул скамейку запасных и ушел со стадиона до окончания игры.

99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, и это показывает, насколько плохо Роналду справился с этой ситуаций. 1% – это Рио [Фердинанд], Рой [Кин] и Патрис [Эвра]», – написал экс-защитник «Ливерпуля».

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