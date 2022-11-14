Яна Рудковская о деле Валиевой: «Допинг запрещен в любом виде спорта! Если есть доказательства невиновности Камилы, представьте их»

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

«История Камилы Валиевой странная и долгая, должен быть уже логичный конец. Все мы, безусловно, верим в невиновность Камилы, но это уже не может так продолжаться. Должен быть уже вердикт. Мы не можем сидеть и все время ждать.

От результата этого дела зависит не только судьба Камилы, но и судьба всей нашей команды, которая отстаивала честь России на Играх в Пекине. Это очень серьезный вопрос, и неправильно скрывать, что происходит.

Из‑за непонимания, что происходит, у людей возникают смешанные чувства, чувство, что от общественности что‑то скрывают.

Я общалась и со многими иностранцами из мира фигурного катания. Они говорят, что хотят знать правду, какая бы она ни была. Если Камила невиновна, ее надо оправдать. Если есть действительно какие‑то доказательства, значит, надо их огласить.

Не хочется, чтобы эта история помешала и дала очередной повод для отстранения наших спортсменов выступать на международных стартах. Должна быть справедливость в этом вопросе, мы должны знать результаты расследования.

Несмотря на то, что Камила – защищенное лицо, она член взрослой сборной России, она уже взрослая девочка и выступала на взрослой Олимпиаде наряду с другими взрослыми спортсменами и в команде взрослых ребят.

Я как человек, который очень много вкладывает личных средств в развитие детско‑юношеского спорта – фигурного катания, как и мой супруг, конечно, буду поддерживать наших спортсменов, независимо от того, что с ними случается. Мы, как и вся страна, сочувствуем Камиле.

Но рисковать всей сборной, рисковать дисквалификацией всех спортсменов на будущих соревнованиях – это слишком большая плата. Я думаю о будущих наших спортсменах, для которых есть цель – выиграть: чемпионат Европы, мира и Олимпийские игры.

Мне хочется, чтобы они выступали на международных стартах. А если будут продолжать замалчивать результаты, то под удар может попасть и сборная России, и наша федерация.

Есть правила – они для всех одинаковые. Никто никому не должен делать поблажек, допинг запрещен в любом виде спорта!

Если есть доказательства невиновности Камилы, представьте их, докажите в суде, оправдайте человека. Что же сейчас все ходят как по лезвию ножа? Нужно уже представить доказательства невиновности и закрыть этот вопрос.

Если Камила невиновна, надо срочно оправдать ее, чтобы ребята получили медали. Надо до конца бороться за нашу спортсменку, а если есть какая‑то тайная информация, которую мы не знаем, то, наверное, нам уже пора ее узнать!

Не хочется, чтобы из‑за этого кейса пострадали тысячи девчонок и мальчишек, и их лишили в будущем даже права на мечту. Я имею полное право говорить об этом!

Только в нашей академии порядка 10 талантливых и перспективных спортсменов, которые могут попасть на следующие Олимпийские игры, хочется, чтобы они отстаивали честь нашей Родины, а не других стран!

Так как если будет долгая дисквалификация из‑за допинг‑скандала, удержать их на внутрироссийских стартах будет невозможно! Нужно смотреть правде в глаза. Какая бы горькая она ни была», – сказала Рудковская.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России