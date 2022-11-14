Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»

ответил на вопрос о том, как изменился за последние 13 лет.

Форвард выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, он вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021-м.

«Прогресс – нулевой. С тех пор как ушел сэр Алекс [Фергюсон], я не увидел эволюции в клубе. Ничего не изменилось [в лучшую сторону].

Он [Фергюсон] знает лучше, чем кто-либо, что клуб идет не тем путем, которого заслуживает. Он это знает. Да и все знают.

Люди, не видящие этого… Это происходит из-за того, что они не хотят видеть. Они слепы», – сказал Роналду.

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