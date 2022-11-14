Тен Хаг и игроки «МЮ» разочарованы стилем и моментом выхода интервью Роналду. Клуб, вероятно, рассмотрит все варианты в отношении форварда

В недовольны интервью .

Напомним, нападающий заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, рассказал, что в клубе пытались вынудить его уйти, а также высказался об отсутствии прогресса в «Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона.

По информации Sky Sports, тен Хаг и партнеры португальца крайне разочарованы стилем и моментом публикации этого интервью. Они узнали о его выходе, когда готовились возвращаться из Лондона после матча с «Фулхэмом» (2:1). Они не понимают, почему Роналду сказал все это.

Члены команды также разочарованы тем, что Криштиану таким образом проявил неуважение к тренеру, клубу и партнерам. Вероятно, в клубе рассмотрят все возможные варианты в отношении португальца.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду