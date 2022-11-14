Карпин о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«План сборной – отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют.

Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», – сказал главный тренер сборной России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные