Карпин о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию»

высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«План сборной – отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в , потому что они с нами играют.

Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», – сказал главный тренер сборной России.