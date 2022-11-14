Разрывное интервью Роналду, победа «Динамо» в дерби, Галактионов возглавил «Локо», триумф Туктамышевой, разгромы от «Юве», «ПСЖ» и «Оренбурга», Расселл – 1-й в Сан-Паулу и другие новости

1. Криштиану Роналду дал феерическое интервью Пирсу Моргану. Португалец рассказал, что «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить его уйти, из-за чего он чувствовал, будто его предали. Форвард заявил, что не уважает тренера «МЮ» Эрика тен Хага, потому что он не проявляет уважения к нему. А еще Криштиану проехался по Уэйну Руни («Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так») и Ральфу Рангнику («Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»).

2. «Динамо» обыграло ЦСКА в дерби – 2:1. Главный матч тура Мир РПЛ вышел ярким – Облякова и Гладышева удалили, Акинфеев отбил пенальти Фомина.

«Оренбург» разнес «Краснодар» – 5:1. Сычевой сделал «идеальный» хет-трик и догнал Промеса в списке бомбардиров, у Марина гол и 2 паса. Пишут, что на таком фоне «Краснодар», вероятно, уволит тренера Александра Сторожука – в клубе недовольны игрой и результатами. «Сочи» обыграл «Химки» (2:0) благодаря голам Мелкадзе и Сарвели.

3. «Локомотив» возглавил Михаил Галактионов. Контракт с экс-тренером «Пари НН» – на 1,5 года с опцией продления.

4. Туктамышева победила на этапе Гран-при России в Москве, Муравьева – 2-я, Акатьева – 3-я, Зинина – 4-я. Ученицы Этери Тутберидзе не выиграли первый турнир за год – даже высочайшие оценки Акатьевой не помогли.

У мужчин победил Гуменник, Семененко – 2-й, Коляда – 3-й. В соревнованиях пар победили Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бояринцева и Плешков – 3-и. В танцах на льду выиграли Кагановская и Ангелопол, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и.

5. НХЛ. 4 очка Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» (6:3), у Кучерова 1+1, Овечкин не забил в 3-м матче подряд во 2-й раз в сезоне. Барабанов забил победный буллит «Миннесоте» в послематчевой серии (3:2). Все результаты – здесь.

6. Расселл выиграл Гран-при «Формулы-1» в Сан-Паулу, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й. Для пилота «Мерседеса» это первая победа в карьере. По ходу гонки Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись – пилота «Ред Булл» оштрафовали на 5 секунд.

7. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма» (2:1) благодаря голу Гарначо на 93-й. У манкунианцев 5 побед в 6 последних матчах. В другом матче дня «Брайтон» уступил «Астон Вилле» (1:2).

8. КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (3:4), ЦСКА забил 8 голов минскому «Динамо» (8:5), «Салават Юлаев» уступил «Барысу» (0:2).

9. В Серии А «Ювентус» разгромил «Лацио» (3:0) и вышел на 3-е место, «Милан» одолел «Фиорентину» (2:1) благодаря автоголу Миленковича на 91-й, «Аталанта» уступила «Интеру» (2:3), «Рома» и «Торино» Миранчука сыграли вничью (1:1).

10. НБА. 59 очков Эмбиида помогли «Сиксерс» выиграть у «Джаз», «Лейкерс» одолели «Нетс». Другие результаты – здесь.

11. Рафаэль Надаль проиграл Тэйлору Фрицу в первый день итогового турнира ATP. Каспер Рууд победил Феликса Оже-Альяссима.

12. «ПСЖ» разгромил «Осер» – 5:0. Матч запомнился не результатом, а поведением Килиана Мбаппе – он рукой потряс гениталии, глядя на игроков соперника после победы. Александр Головин отдал голевой пас в матче с «Марселем», но это не спасло «Монако от поражения (2:3). Все итоги дня в Лиге 1 – тут.

13. Гей-пара играет в команде АПЛ, утверждает The Sun. Футболисты пока не хотят заявлять об этом публично, но одноклубники в курсе.

14. Трансферные новости. Педриньо может уйти из «Локомотива» зимой, у него плохие отношения с командой и руководством. Скаут «Зенита» следил за игрой 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро, его могут включить в трансфер Алберто. «Барса» хочет купить Гюндогана зимой, так как трансфер Бернарду почти невозможен, Тилеманс клубу тоже интересен. Моуринью может вернуться в «Реал», если Анчелотти завершит карьеру в конце сезона, утверждает La Repubblica.

15. Ислам Махачев и Алекс Волкановски возглавят турнир UFC 284. Бой пройдет в ночь на 12 февраля в Австралии.

16. СКА обменяет Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского, утверждает «Матч ТВ».

Цитаты дня.

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