НХЛ. «Колорадо» против «Сент-Луиса», «Каролина» в гостях у «Чикаго», «Оттава» принимает «Айлендерс»

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«Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Оттава» принимает «Айлендерс», «Калгари» против «Лос-Анджелеса», «Чикаго» дома встретится с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Айлендерс 2:3 (3 период)
Дата проведения
15 ноября, 01.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Вальстром (Барзэл, Ли)
1:1 – 29 Батерсон (Жиру, Штюцле)
1:2 – 34 Добсон ()
1:3 – 49 Пажо (Барзэл, Добсон)
2:3 – 54 Жиру (Штюцле, Ткачак)

 

Калгари – Лос-Анджелес
Дата проведения
15 ноября, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Каролина
Дата проведения
15 ноября, 04.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Сент-Луис
Дата проведения
15 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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