НХЛ. «Колорадо» против «Сент-Луиса», «Каролина» в гостях у «Чикаго», «Оттава» принимает «Айлендерс»
«Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Оттава» принимает «Айлендерс», «Калгари» против «Лос-Анджелеса», «Чикаго» дома встретится с «Каролиной».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 01.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 15 ноября, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии