Волков ушел с поста генменеджера «Авангарда»: «С руководством стало все труднее находить взаимопонимание по вопросам селекции»

объявил об уходе с поста генерального менеджера .

Функционер сделал заявление на фоне победной серии команды из семи матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард».

Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало все труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда».

Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда «Авангард» вышел из кризиса после смены главного тренера.

Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецом сможет бороться за самые высокие места.

Я благодарен команде, персоналу и всем болельщикам за незабываемые моменты. Омск стал для меня и моей семьи вторым домом и останется в наших сердцах навсегда.

Нам много удалось сделать вместе, начиная от выигрыша Кубка и заканчивая переездом команды в замечательный дворец в Омске.

Желаю и дальше команде, клубу и руководству не останавливаться, двигаться вперед, завоевывать все новые высоты!» – заявил Волков.

Волков был назначен на должность генерального менеджера «Авангарда» в апреле 2020 года. В 2021 году команда впервые в истории выиграла Кубок Гагарина.

В текущем сезоне КХЛ «Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции.