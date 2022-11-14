Азмун, Тареми, Джаханбахш, Эззатоллахи – в заявке сборной Ирана на ЧМ-2022
Сборная Ирана опубликовала заявку на чемпионат мира-2022.
Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В состав команды Карлуша Кейруша попали 25 игроков.
Вратари: Алиреза Бейранванд («Персеполис»), Хоссейн Хоссейни («Эстегляль»), Паям Ниазманд («Сепахан»), Амир Абедзаде («Понферрадина»);
Защитники: Рамин Резаян («Сепахан»), Аболфазл Джалали («Эстегляль»), Хоссейн Канаанизадеган, Шоджа Халилзаде (оба – «Аль-Ахли» Доха), Мортеза Пуралиганджи («Персеполис»), Маджид Хоссейни («Кайсериспор»), Садех Мохаррами («Динамо» Загреб), Милад Мохаммади, Эхсан Хаджсафи (оба – АЕК);
Полузащитники: Сеид Эззатоллахи («Аль-Гарафа»), Ахмад Нуроллахи («Шабаб Аль-Ахли»), Али Карими («Кайсериспор»), Рузбех Чешми («Эстегляль»), Вахид Амири, Мехди Тораби (оба – «Персеполис»), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд»), Али Голизаде («Шарлеруа»), Саман Годдос («Брентфорд»);
Нападающие: Сердар Азмун («Байер»), Карим Ансарифард («Омония»), Мехди Тареми («Порту»).
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