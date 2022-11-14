«МЮ» допускает разрыв контракта с Роналду, если Криштиану не будет требовать выплат

не исключает ухода форварда до конца сезона.

По данным The Telegraph, рассматриваются различные варианты санкций по отношению к давшему скандальное интервью португальцу.

Среди них – расторжение контракта по соглашению с футболистом. Это возможно в том случае, если Криштиану не будет претендовать на выплаты, положенные ему до конца сезона.

Однако в клубе опасаются того, что Роналду потребует именно этого – рассчитаться с ним. Члены руководства «МЮ» не заинтересованы в дополнительной эскалации ситуации, но сходятся в том, что он больше не должен представлять команду.

Прежде чем принять решение по поводу дальнейших мер, в «Юнайтед» намерены дождаться полной версии интервью – оно будет показано в среду и четверг. В случае появления новых обстоятельств возможен даже вариант расторжения договора в связи с «потенциальным нарушением подразумеваемого обязательства доверия».

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях