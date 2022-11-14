«МЮ» об интервью Роналду: «Обдумаем ответ, когда будут установлены все факты. Сосредоточены на подготовке ко 2-й половине сезона»

выступил с заявлением касательно интервью Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» отметил освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду.

Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты.

Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности, которые формируются среди игроков, главного тренера, персонала и болельщиков», – говорится в сообщении клуба.

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