«МЮ» об интервью Роналду: «Обдумаем ответ, когда будут установлены все факты. Сосредоточены на подготовке ко 2-й половине сезона»
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением касательно интервью Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» отметил освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду.
Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты.
Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности, которые формируются среди игроков, главного тренера, персонала и болельщиков», – говорится в сообщении клуба.
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