Составы Аргентины, Испании, Нидерландов на ЧМ-2022, поул Магнуссена, НХЛ перенесла Кубок мира и другие новости утра

1. Составы на ЧМ-2022 объявили Аргентина, Испания, Нидерланды, Сербия, Сенегал, Катар.

2. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Салават» уступил «Авангарду» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

3. Кевин Магнуссен выиграл квалификацию на Гран-при Сан-Паулу (первый поул «Хааса» в истории!) и первым стартует в спринте, Макс Ферстаппен – 2-й, Джордж Расселл – 3-й.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Тампу» (5:1), Овечкин не забил, несмотря на 11 минут в большинстве (зато выбил бросками сразу двух защитников соперника), Василевский пропустил 5 шайб, Кучеров прервал 11-матчевую результативную серию. «Питтсбург» справился с «Торонто» (4:2), Малкин набрал 2 (1+1) очка. Все результаты дня – здесь.

5. Жерар Пике предложил играть в футболе до золотого гола в дополнительное время, убирая игроков с поля: «Представьте: Мбаппе против Холанда, один на один, пока кто-то из них не забьет».

6. НБА. 40 очков Карри (серия игр с забитыми 3-очковыми достигла 200 матчей) помогли «Голден Стэйт» выиграть у «Кливленда», «Бостон» разгромил «Денвер» и другие результаты.

7. «Зенит» стал 5-м по просмотрам в TikTok в октябре. «Реал» лидирует, «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 4-я.

8. Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А. Рафаэл Леау – 1-й, Душан Влахович – 2-й, Лаутаро Мартинес – 3-й.

9. Управление беспилотником могут включить в список дисциплин комплекса ГТО.

10. Михаил Галактионов объявил об уходе из «Пари НН». Ожидается, что тренер возглавит «Локомотив». В стартовом матче 17-го тура чемпионата России «Пари НН» дома обыграл «Ахмат» (3:2).

11. НХЛ перенесла планы по проведению Кубка мира на февраль 2025 года.

12. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий возглавила комиссию СБР по распределению денежных средств от организаторов азартных игр, врач Алексей Лагуточкин вошел в состав антидопингового комитета.

13. Дортмундская «Боруссия» уступила «Боруссии» Менхенгладбах (2:4) на выезде в стартовом матче 15-го тура чемпионата Германии. Команды сыграли с радужными нашивками в поддержку ЛГБТК.

14. Том Брэди и Жизель Бюндхен могут потерять 650 млн долларов из-за банкротства криптобиржи FTX.

15. Грузинский фигурист Морис Квителашвили, кажется, приостановил работу с тренером Этери Тутберидзе и переехал в Италию. Сам он говорит иное: «Я не ушел из группы Тутберидзе. Просто временно тренируюсь в другом месте».

16. Состояние Анатолия Карпова улучшилось. 12-го чемпиона мира по шахматам отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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