Артем Истомин: «Российский биатлон крайне медленно прогрессирует. Норвежцы, французы, шведы семимильными шагами убежали вперед»

Тренер сборной России Артем Истомин заявил о крайне медленном прогрессе биатлона в стране.

– Могу утверждать, что российский биатлон крайне медленно прогрессирует. Посмотрите, какого прогресса добились в последние два сезона норвежцы Лагрейд, Кристиансен, Баккен, французы, шведы. Да просто семимильными шагами убежали вперед.

– За счет чего?

– За счет того, что постоянно ищут что-то новое. Норвежцы, например, проводили тренировочные сборы со знаменитыми братьями Ингебритсенами, лучшими в Европе бегунами на средние дистанции. Они идут совсем другим путем по сравнению с нами. Но я не могу сказать, что полностью разделяю такой подход.

Например, в нашей подготовке очень многое взято из того, что было разработано в СССР. Но к базовой системе добавлены новшества. Я защищал свою концепцию в аналитическом отделе ЦСП – что именно будем делать, что хотим получить.

Если все получится как запланировано, если увидим прогресс в тех компонентах, которые и намечали, то с удовольствием поделимся этим с другими группами, с региональными командами. Но только по завершении сезона. Сейчас просто невозможно делать какие-то выводы, – сказал Истомин.