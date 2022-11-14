Экс-боец UFC Энтони Джонсон скончался из-за редкого заболевания иммунной системы

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон скончался из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ).

Об этом сообщает издание Yahoo! Sports.

Напомним, «Рамбл» ушел из жизни на 39-м году жизни.

Джонсон ушел из UFC в 2017 году, после чего четыре года не выходил в клетку. В 2021 году он провел один поединок в (нокаутировал Хосе Аугусто Азеведу Барроса), после чего больше не выступал в ММА.

На счету Энтони Джонсона 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при шести поражениях.

Экс-боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет (Ариэль Хельвани)