НБА. «Бостон» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Детройт Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Майами Милуоки Орландо Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Бостон» в домашней встрече с «Оклахомой» попытается продлить 6-матчевую победную серию.

Действующий чемпион «Голден Стэйт», неудачно начавший сезон, примет на своей площадке «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Шарлотт 37:51 (2 четверть)
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча
Орландо
Картер (11), Ф. Вагнер (10), Саггс (2), Бол (2), Окики (2) – старт; Бамба (10), Хьюстан (0), Росс (0).
Шарлотт
Вашингтон (10), Пламли (10), Розир (9), Убре (6), Болл (5) – старт; Макдэниэлс (4), Ричардс (4), Маледон (3), Букнайт (0).

Детройт – Торонто 34:43 (2 четверть)
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча
Детройт
Бэгли (7), Айви (5), Стюарт (3), Хэйс (2), Богданович (2) – старт; Беркс (8), Бей (5), Диалло (2), Ливерс (0), Дюрен (0).
Торонто
Бэнтон (9), Барнс (6), Янг (2), Ануноби (2), Портер (0) – старт; Буше (8), Флинн (7), Эрнангомес (5), Даутин (2), Берч (2), Колоко (0).

Бостон – Оклахома-Сити 19:25 (1 четверть)
Дата проведения
15 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча
Бостон
Браун (8), Хорфорд (7), Г. Уильямс (2), Тейтум (2), Смарт (0) – старт; Уайт (0).
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (10), Уильямс (6), Гидди (4), Дорт (3), Покушевски (2) – старт; Уиггинс (0), Джо (0), Робинсон-Эрл (0).

Майами – Финикс 28:26 (1 четверть)
Дата проведения
15 ноября, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Калеб Мартин (9), Батлер (7), Адебайо (6), Лаури (0), Струс (0) – старт; Робинсон (6), Винсент (0).
Финикс
Букер (7), Эйтон (6), Крэйг (5), Бриджес (2), Пэйн (0) – старт; Вашингтон (3), Ли (3).

Милуоки – Атланта
Дата проведения
15 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Хьюстон – Клипперс
Дата проведения
15 ноября, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Сан-Антонио
Дата проведения
15 ноября, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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