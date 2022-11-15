НБА. «Бостон» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» и другие матчи

В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

в домашней встрече с «Оклахомой» попытается продлить 6-матчевую победную серию.

Действующий чемпион , неудачно начавший сезон, примет на своей площадке .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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