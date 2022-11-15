НБА. «Бостон» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» и другие матчи
В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Бостон» в домашней встрече с «Оклахомой» попытается продлить 6-матчевую победную серию.
Действующий чемпион «Голден Стэйт», неудачно начавший сезон, примет на своей площадке «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Картер (11), Ф. Вагнер (10), Саггс (2), Бол (2), Окики (2) – старт; Бамба (10), Хьюстан (0), Росс (0).
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Бэгли (7), Айви (5), Стюарт (3), Хэйс (2), Богданович (2) – старт; Беркс (8), Бей (5), Диалло (2), Ливерс (0), Дюрен (0).
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (10), Уильямс (6), Гидди (4), Дорт (3), Покушевски (2) – старт; Уиггинс (0), Джо (0), Робинсон-Эрл (0).
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.30, «FTX Arena»
- Майами
- Калеб Мартин (9), Батлер (7), Адебайо (6), Лаури (0), Струс (0) – старт; Робинсон (6), Винсент (0).
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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