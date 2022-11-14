Тренер «Трактора» Гатиятулин – основной претендент на замену Знарку в «Ак Барсе»
В «Ак Барсе» задумались об отставке главного тренера команды Олега Знарка.
Казанская команда проиграла 17 из 29 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 баллов.
Сейчас серия поражений клуба из Татарстана составляет три матча. 13 ноября «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (3:4), ведя 3:2 после двух периодов.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», основный вариант на замену Знарку для руководства казанского клуба – Анвар Гатиятулин, который возглавляет «Трактор».
Челябинский клуб на данный момент находится ниже «Ак Барса» в таблице Востока. «Трактор» расположился на девятой строчке, набрав 27 очков в 30 играх.
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