Погба в «Ювентусе», госнаграда Ротенберга, 49 млн долларов за 8 лет для Ничушкина в «Колорадо», новый контракт Семака и другие новости утра

1. «Ювентус» объявил о возвращении Поля Погба, контракт – до 2026 года. Бывший хавбек «МЮ» взял 10-й номер.

2. Роман Ротенберг награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Вот что он об этом думает: «Приятно, что столь высоко оценили мой вклад в развитие спорта в стране. Спасибо Минспорту, Матыцину, «Газпрому» и Миллеру за поддержку».

3. Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года. Это пока не официальная информация.

4. Трансферы. «Интер» и Видаль расторгли контракт, хавбек переходит во «Фламенго». Перейра перешел из «МЮ» в «Фулхэм» за 8+2 млн фунтов. «Ливерпуль» за 17,5 млн фунтов и 15% от суммы следующей сделки продал Уильямса в «Ноттингем Форест».

Вендел интересен «Арсеналу» и «Вест Хэму», клубы АПЛ делали запросы по игроку «Зенита». «Барса» за 72 млн евро купит Рафинью у «Лидса». Стерлинг прошел основную часть медосмотра в «Челси», переход из «Сити» согласован. Де Йонг готов перейти в «МЮ», если «Барса» выплатит ему 20 млн евро долга по зарплате и бонусам. «Бавария» сделала «Ювентусу» начальное предложение по де Лигту – 60+10 млн евро, но оно было отвергнуто. Переход Умтити из «Барсы» в «Ренн» сорвался – защитник не прошел медосмотр. «МЮ» хочет купить лучшего бомбардира «Штутгарта» Калайджича.

5. В Индии задержали мошенников, которые создали на ферме фейковую лигу по крикету и обманывали российских игроков на ставках.

6. Российские судьи по фигурному катанию не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU – они не прошли собеседование. Олимпийский чемпион Виктор Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки.

7. Валерий Ничушкин продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет и 49 млн долларов. В первые 3 сезона будет действовать полный запрет на обмен.

Евгений Малкин выйдет на рынок свободных агентов. Евгений Свечников станет свободным агентом – он не получил предложение от «Виннипега». Выйдет на рынок и Илья Самсонов, которого отпустил «Вашингтон».

8. Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID на матче за Суперкубок России со «Спартаком».

9. Четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлс приняли в самолете за ребенка из-за роста 142 см: «Мне попытались дать раскраску, когда я села. Я ответила: «Не нужно, мне 25 лет».

10. Александр Мостовой будет тренировать команду бойцов, которую создаст глава Fight Nights Камил Гаджиев. Мотивация экс-игрока «Спартака»: «В настоящий футбол не приглашают, поэтому хочется в медийном оставить след».

11. Джокович опустился на седьмую строчку рейтинга ATP, Синнер вернулся в топ-10, Сок – в топ-100. Жабер выпала из топ-3 рейтинга WTA, Радукану дебютировала в топ-10, Кудерметова – в топ-20, Рыбакина осталась 23-й. Федерер и Серена выпали из рейтингов ATP и WTA.

12. Сергей Карякин Карякин предложил 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова на пост президента Федерации шахмат России: «Он известен своей патриотической позицией и является авторитетом для всех шахматистов».

13. Бывшему руководителю «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявят обвинения в налоговом мошенничестве из-за незадекларированных активов стоимостью более 475 млн долларов.

Цитаты дня:

Депутат Ющенко о покупке военных билетов: «Чтобы это победить, нужны показательные процессы над яркими спортсменами. С уголовным делом я бы не спешил»

«Если Миллера не будет, не представляю, как «Зенит» станет существовать. Он настоящий фанат, во всем участвует». Орлов о главе «Газпрома»

Тарпищев о мнении, что ФТР не причастна к победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Она у нас занималась с шести лет и до 18 – какие минимальные заслуги?»

Дани Алвес: «Люди потеряли страх перед смертью. Пандемия заканчивается – казалось, все изменится, но начались события на Украине»

Джикия о Суперкубке: «Респект «Би-2» и МакSим – как и мы, они были на поле против стадиона и показали любовь к «Спартаку»

Эрик тен Хаг: «Роналду не продается. Мы хотим добиться успеха вместе, он входит в планы «МЮ»

Скотти Пиппен: «Современные игроки лучше тех, что играли в мое время»