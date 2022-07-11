Перейра перешел из «МЮ» в «Фулхэм» за 8+2 млн фунтов, контракт – по схеме «4+1»

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Полузащитник Андреас Перейра покинул «Манчестер Юнайтед».

Новой командой бразильца стал «Фулхэм». Контракт с 26-летним футболистом заключен до 2026 года, клуб имеет право продлить его еще на сезон.

По информации Sky Sports, манкунианцы получат 8 млн фунтов, еще 2 млн – в качестве бонусов. Также «Фулхэм» обязан будет перечислить «МЮ» 20% от суммы, вырученной в результате следующей продажи игрока.

Перейра представлял «Юнайтед» с 2011 года. На его счету 75 матчей и 4 гола за клуб, также несколько раз он отдавался в аренду. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Изображение: fulhamfc.com

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