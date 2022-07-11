Мостовой о работе тренером: «В настоящий футбол не приглашают, поэтому хочется в медийном оставить след»

прокомментировал информацию о приглашении поработать в Медиалиге.

Сообщалось, что он будет тренировать команду бойцов, которую создаст глава Fight Nights Камил Гаджиев.

– Переговоры о том, что я стану главным тренером медийной команды, действительно ведутся, но конкретный клуб назвать не могу.

– Почему вас привлек вариант поработать в медиафутболе?

– Сейчас это всех привлекает, все хотят стать его частью.

Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном, – сказал бывший полузащитник сборной России.